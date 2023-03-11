نحو غياب عطال عن مُواجهتَي النيجر

يبدو جليّا أن مُشكل الإصابات بات لصيقا بِاللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، مدافع فريق نيس الفرنسي.

وتعرّض عطال، السبت، لِإصابة على مستوى الفخذ، كما جاء على لسان مدربه في فريق نيس ديدييه ديغارد، في مؤتمر صحفي نشّطه ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي. وأضاف أن لاعبه سيخضع لِفحص طبّي لاحقا، لِمعرفة نوعية الإصابة بِدقّة ومدّة العلاج، مُشيرا إلى غياب عطال عن مواجهة المُضيّف نادي نانت.

وتُجرى المباراة المذكورة بعد ظهيرة هذا الأحد، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية.

وتبثّ هذه الإصابة كثيرا من الضبابية حول مشاركة عطال في مُقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه فريق النيجر، في الـ 23 والـ 27 مارس الحالي، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. إن لم يكن غيابه قد تأكّد.

ولم يلعب عطال أيّ لقاء رسمي منذ الـ 29 من جانفي الماضي، بِسبب تعرّضه لِإصابة في الرّكبة. ولمّا تماثل للشفاء خاض دقائق معدودات من مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي مساء الخميس الماضي، قبل أن يسقط في الفخّ مُجدّدا لكن على مستوى الفخذ.

وبات يوسف عطال وقد تعرّض لِرابع إصابة هذا الموسم، غيّبته الثلاث الأولى منها عن الميادين لِمدّة 71 يوما.

ومنذ انطلاق موسم 2017-2018، تعرّض يوسف عطال لـ 22 إصابة (واحدة بِفيروس “كورونا”)، أي بِمعدّل أكثر من 3 إصابات في عام واحد. وهو هاجس كبير يُؤرّق هذا المدافع، ويُعيقه عن التألّق.