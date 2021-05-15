إذا لم تفتح المطارات والموانئ السياحيةسيعاني الإقتصاد الجزائري الكثير ويخسر مليارات الدولارات من مداخيل العملة الصعبة الى الإقتصاد الجزائري لأن 99% من تحويلات العملة الصعبة من المهاجرين إلى الوطن لا تتم عبر البنوك كغيرها من دول العالم لاختلاف أسعار العملة بل يتم عبر المسافرين القادمين إلى الجزائر كأوراق نقدية التي كانت تزيد من الدخل العام للإقتصاد الجزائري وتشارك في خفض سعر العملة في السوق الشعبي