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نتمنى من السلطات الجزائرية أن تقوم بكل الإحتياطات اللازمة للتّمكين بالدّخول إلى التراب الوطني وذلك تفاديا للأخطاء الماضية التي تسبّبت في إنتشار هذا الوباء بسرعة البرق بعد دخول أشخاص من الخارج كانوا مصابين بهذا الوباء الذي قضى على عدد كبير من البشر .
إذا لم تفتح المطارات والموانئ السياحيةسيعاني الإقتصاد الجزائري الكثير ويخسر مليارات الدولارات من مداخيل العملة الصعبة الى الإقتصاد الجزائري لأن 99% من تحويلات العملة الصعبة من المهاجرين إلى الوطن لا تتم عبر البنوك كغيرها من دول العالم لاختلاف أسعار العملة بل يتم عبر المسافرين القادمين إلى الجزائر كأوراق نقدية التي كانت تزيد من الدخل العام للإقتصاد الجزائري وتشارك في خفض سعر العملة في السوق الشعبي
متشوقون للعودة إلى الوطن والاطمئنان على ذوينا هناك لكننا نخشى أن تغلقوا الحدود مرة أخرى ونحن هناك بحيث يتعذر علينا العودة إلى مناصب عملنا في الخارج.
الحمد الله، فرجت، مع فتح النقل إلى خطوط جوية كبيرة اخرى، مخطوط تركيا وقطر والإمارات وكل من يريد ذلك...