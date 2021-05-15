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التعليقات
4
  • Apocalypto

    نتمنى من السلطات الجزائرية أن تقوم بكل الإحتياطات اللازمة للتّمكين بالدّخول إلى التراب الوطني وذلك تفاديا للأخطاء الماضية التي تسبّبت في إنتشار هذا الوباء بسرعة البرق بعد دخول أشخاص من الخارج كانوا مصابين بهذا الوباء الذي قضى على عدد كبير من البشر .

    -5
  • Zinadine

    إذا لم تفتح المطارات والموانئ السياحيةسيعاني الإقتصاد الجزائري الكثير ويخسر مليارات الدولارات من مداخيل العملة الصعبة الى الإقتصاد الجزائري لأن 99% من تحويلات العملة الصعبة من المهاجرين إلى الوطن لا تتم عبر البنوك كغيرها من دول العالم لاختلاف أسعار العملة بل يتم عبر المسافرين القادمين إلى الجزائر كأوراق نقدية التي كانت تزيد من الدخل العام للإقتصاد الجزائري وتشارك في خفض سعر العملة في السوق الشعبي

    4
  • عبد الله

    متشوقون للعودة إلى الوطن والاطمئنان على ذوينا هناك لكننا نخشى أن تغلقوا الحدود مرة أخرى ونحن هناك بحيث يتعذر علينا العودة إلى مناصب عملنا في الخارج.

    10
  • Imazighen

    الحمد الله، فرجت، مع فتح النقل إلى خطوط جوية كبيرة اخرى، مخطوط تركيا وقطر والإمارات وكل من يريد ذلك...

    3

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