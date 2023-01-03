نحو فتح الرواق الأخضر للمساعدات بين الجزائر وإيطاليا

وقع الهلال الأحمر الجزائري واتحاد الجمعيات للجزائيين الإيطالية على اتفاقية تعاون من أجل فتح الرواق الأخضر لتسهيل دخول المساعدات والتبرعات.

وحسب بيان للهلال الأحمر فقد تم التوقيع على الاتفاقية رفقة اتحاد الجمعيات للجزائيين الإيطالية الذي يظم نخبة من الكفاءات الوطنية وممثلي الجمعيات الجزائرية الناشطة في المجتمع المدني الإيطالي.

وتهدف الإتفاقية إلى فتح الرواق الأخضر لتسهيل دخول المساعدات والتبرعات. يوضح المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن الإتفاقية جاءت تثمينًا للقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالجالية الجزائرية في إيطاليا خلال زيارته الأخيرة من أجل إشراكهم في العمل التضامني والإنساني وإشراك الجالية في الجهد الجماعي للنهوض بالبلاد وتمكين القاطنين بالخارج من تقديم مساهمات في هذا السياق.