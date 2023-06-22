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الجزائر

نحو فتح المجال الغابي للاستثمار قريباً

الشروق أونلاين
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نحو فتح المجال الغابي للاستثمار قريباً
ح.م
الوزير يتفقد الحجاج المتواجدين بالمستشفيات

كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، الخميس، عن إتاحة قانون حماية الغابات بثوبه الجديد، إمكانية فتح المجال الغابي للاستثمار أمام كل شرائح المجتمع عبر “الحق في استغلال الغابات”.

ولدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أبرز طواهرية أنّ قانون حماية الغابات الذي سيصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني مطلع الأسبوع القادم، يطرح مقاربة جديدة في استغلال الغابات من أجل تطوير الغابة الجزائرية وتفعيل المواطن في سياق تنمية الغابات.

وأوضح المتحدث أنّ القانون المذكور يتضمن 164 مادة، وينصّ أهمها على تمكين المهتمين من الاستثمار في الفضاء الغابي، واستغلال المواد الخشبية وغير الخشبية والعطرية بغرض تثمين الثروات الغابية، مضيفاً أنّ القانون ذاته سيسمح بإيجار الفضاءات الغابية مع منح الأولوية لسكان المناطق الجبلية والسكان المجاورين للغابات.

ولفت ضيف الصباح إلى إنضاج دراسة جديدة للمنظومة الغابية تشتمل على إنشاء غابات الاستجمام عبر تهيئتها من طرف المستثمرين، مركّزاً على إعداد دفتر شروط خاص بكل غابة، تبعاً لخصوصية كل واحدة، وقال إنّ الأمر سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية والمواطنين.

وأوضح طواهرية أنّ استثمار الغابات سيتمّ بعد صدور نصوص تطبيقية ستحدّد صيغ الاستغلال والبناء، مشيراً إلى أنّه سيتم منح رخص استغلال ورخص بناء، على نحو يسمح بمراعاة الجانب البيئي وتحصين الغابات ضدّ أي تدهور، في المقابل، توعدّ بمعاقبة المخالفين والمتورطين في أي اعتداء على الغابات.

وثمّن المدير العام للغابات، مشاريع الحاضنات حول محذور الحرائق وسبل كبحها، بما سيكفل تقليص عدد الحرائق والتعامل بسرعة مع أي طارئ

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