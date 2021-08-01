نحو فتح خط بحري بين الجزائر وطرابس قريبا

أعلنت وزارة النقل، الأحد، اعتزامها فتح خط بحري بين الجزائر والعاصمة الليبية طرابلس في أقرب الآجال.

وجاء هذا القرار خلال استقبال وزير النقل عيسى بكاي، الأحد، بمقر الوزارة سفير الجزائر بليبيا، كمال عبد القادر حجازي.

وحسب بيان للوزارة فقد “تطرق هذا اللقاء على وجه الخصوص، إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين البلدين، و الكيفيات العملياتية والإدارية و التنظيمية لإنجاح ذالك، وكذا فتح خط بحري بين الجزائر و طرابلس في أقرب الآجال”.

وأضوح المصدر أن هذه المجهودات تأتي في إطار مساهمة قطاع النقل في توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون بين الدولتين الشقيقتين.