نحو فتح رأسمال بنكين عموميين قبل نهاية 2023

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين أمام المستثمرين الخواص، بنسبة 30 بالمئة، قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام أيام المقاولاتية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية”.

وأوضح الرئيس أن “العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة على أقصى حدّ، بفتح رأسمال بنكين عموميين أو ثلاثة، بنسبة 30 بالمائة”.

ودعا رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، المتعاملين الاقتصاديين الخواص، إلى الاستثمار في المجال البنكيـ بفتح بنوك خاصة. للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية.

وذكر الرئيس أن “الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص، الذي يموّل مشاريعه ذاتيا، دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية”.

“فتمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة، في حين يشكّل القطاع الخاص حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني”، وهو يعتبره الرئيس تبون “خللا يجب تصحيحه”.