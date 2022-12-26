نحو فتح رأس مال بنكين عموميين أمام الخواص خلال سنة 2023

أمر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بتسريع إجراءات فتح على الأقل رأس مال بنكين عمومين أمام الخواص خلال سنة 2023.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر، دعا الوزير الأول إلى تسريع اجراء فتح رأس مال البنوك العمومية حتى يتم إعطاء دفعة جديدة من التنافسية واستحداث مواد جديدة في التعاملات المصرفية.

وقال الوزير إنه يجب فتح على الأقل رأس مال بنكين عموميين خلال سنة 2023، ثم يتم الانطلاق نحو تطبيق الإجراء على باقي البنوك.

من جهة أخرى، كشف بن عبد الرحمان أن الكتلة النقدية لبنك الجزائر اليوم وصلت إلى 22 ألف و204 مليار دينار جزائري.

في حين بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 10 آلاف و217 مليار دينار جزائري وهي تمنح من طرف البنوك التجارية وتحت رقابة البنك المركزي وهذا لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، فقد أصبحت القدرة الإنتاجية لدار النقود تفوق 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة.

ومن بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية. يؤكد الوزير الأول.