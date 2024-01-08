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اقتصاد

نحو فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار

الشروق أونلاين
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نحو فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار
التلفزيون الجزائري
أعلن وير التجارة عن قرب فتح معرض دائم للمنتجات الوطنية في كوت ديفوار.

أعلن اليوم الإثنين، 8 جانفي، وزير التجارة وترقية الصادرة، الطيب زيتوني عن فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار “خلال الأسابيع القليلة القادمة” في إطار مساعي الترويج للسلع الوطنية وتعزيز الصادرات بغرب إفريقيا.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فالإعلان تم خلال إشراف الوزير على افتتاح يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية لسنة 2024، والذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وكذا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرة في مداخلته أن فتح هذا المعرض الدائم في كوت ديفوار سيتبعه فتح معارض مماثلة في دول إفريقية أخرى، مشيرا إلى نجاح تلك المعارض التي أطلقت السنة الماضية في كل من موريتانيا والسنغال.

كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه المعارض الدائمة التي تشكل منصات ترويج وتوزيع، موضوعة تحت تصرف المصدرين.

هذا إضافة إلى حثهم على “المشاركة الفعالة” في المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي “تعتزم الجزائر تنظيمها في الخارج”.

الوزير زيتوني ثم كذلك قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة فتح الصندوق الخاص لترقية الصادرات، والذي يهدف لمرافقة المصدرين الجزائريين عبر التكفل بجزء من تكاليف النقل وكذا تكاليف مشاركة الشركات في المعارض بالخارج.

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