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الجزائر

نحو فتح مكتب للخطوط الجوية الجزائر بقطر

الشروق أونلاين
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نحو فتح مكتب للخطوط الجوية الجزائر بقطر

تستعد الخطوط الجوية الجزائرية لفتح مكتب لها في دولة قطر، حسبما كشفت عنه سفارة الجزائر بالدوحة.

وحسب بيان للسفارة فقد بحث السفير مصطفى بوطرورة يوم 10 ماي خلال لقائه بفهد الدرويش الترتيبات والإجراءات اللازمة لفتح مكتب الخطوط الجوية الجزائرية وفقا للقوانين السارية المفعول في قطر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية المعنية في الجزائر.

وأوضحت السفارة أنه سيتم إعلام الجالية الجزائرية لدى دولة قطر وكل من يعنيهم الأمر بالتاريخ المحدد لشروع الخطوط الجوية الجزائرية في رحلاتها الجزائر-الدوحة-الجزائر في حينه.

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