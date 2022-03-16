نحو فتح 150 نقطة بيع للحوم الحمراء استعدادا لشهر رمضان

أعلن علي زياني مدير الدراسات والتطوير بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء عن فتح ما يقارب 150 نقطة لبيع اللحوم الحمراء بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال زياني ضمن برنامج “ضيف الأخبار” على أمواج القناة الإذاعية الثانية إن الجزئر تملك حاليا 25 مليون رأس من الأغنام والمواشي موضحا بأن نقاط البيع الخاصة بشهر رمضان سيتم افتتاحها بمختلف الولايات خاصة الكبرى.

وشدد ضيف الإذاعة عن استكمال عملية إعادة تنظيم شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر بهدف المضي قدما في المساهمة في رفع قدرات الإنتاج المحلي من اللحوم مرحبا في نفس الوقت بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والقاضية بمنع استيراد اللحوم المجمدة واعتبرها محفزا لرفع إنتاج اللحوم محليا.

وأوضح علي زياني بأن إعادة تنظيم شعبة اللحوم الحمراء كان الهدف منها تبني إستراتيجية وطنية طويلة المدى لضمان الوفرة الدائمة وليس فقط خلال المناسبات.

وتقوم هذه المقاربة على تشجيع الفلاحين والمربين للاهتمام فقط بتربية المواشي وتوفير الأعلاف لهم بأسعار مدعمة ومعقولة لا تتجاوز 2600 دج للقنطار الواحد طيلة السنة.