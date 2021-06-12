نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

تدرس الحكومة الاسبانية، إلغاء النظام الخاص المعمول به في مدينتي سبتة و مليلية، و فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين على هاتين المدينتين، بعد أن كان الدخول اليها دون تأشيرة، حسبما تداولته تقارير اعلامية.

ونقلت التقارير عن مسؤول حكومي إسباني، الجمعة، إن بلاده تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى مدينتي سبتة و مليلية.

وذكرت وزارة الخارجية الاسبانية، أن خوان غونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال الخميس 10 يونيو الجاري خلال زيارة لسبتة “تدرس الحكومة إلغاء النظام الخاص”، مضيفا “ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب”.

وعلى مدار أعوام كان دخول المغاربة الى مدينتي سبتة ومليلية يتم دون تأشيرة، التي تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن .

وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة الاسبانية ردا على ابتزاز المغرب، الذي يحاول الضغط عليها، باستعمال ملف الهجرة، بسبب مواقفها الداعمة لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

يشار إلى السلطات المغربية سمحت لألاف المغاربة، بينهم قصر، بالتدفق على سواحل اسبانيا، خلال شهر مايو الماضي، ” انتقاما” من مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الإسبانية قد استدعت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش “على وجه السرعة” على خلفية دخول آلاف المغاربة من بينهم قصر، بشكل غير قانوني الى مدينة سبتة، معبرة لها عن غضب السلطات الاسبانية و رفضها للدخول الجماعي لمهاجرين مغاربة الى “سبتة”.

من جهتها، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب ب “الاعتداء” و”الابتزاز”، بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة، مؤكدة انه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي”

ولفتت ذات المسؤولة الى أن الرباط “تستغل القصر (..) نحن لا نتحدث عن شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بل سمح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور، في تجاهل للقانون الدولي”.

ودخلت المفوضية الأوروبية على الخط، حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون، أن تدفق المهاجرين المغاربة على سبتة أمر “مقلق”، داعية المغرب، إلى “منع العبور غير القانوني للمهاجرين” من أراضيه، كما اعتبرت أن الحدود أوروبية، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة”.

وكان البرلمان الاوروبي، قد صادق، الخميس على لائحة ذكر فيها المغرب بانه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر.

وأكد البرلمان أن اعتماد الرباط مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط من قبل اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وانما كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي برمته.

ويرى البرلمان الاوروبي ان هذه الوضعية قد “اثارها المغرب بسبب ازمة سياسية و دبلوماسية بعد قبول زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للعلاج في مستشفى اسباني لدواعي انسانية بعد اصابته بفيروس كورونا”.

بالفيديو.. اسبانيا ترد على المغرب بمناورات عسكرية حدودية يوم 4 جوان

قام الجيش الإسباني بمناورات عسكرية قرب إقليم الحسيمة شمال المغرب، بالتزامن مع أزمة الهجرة غير الشرعية مع الرباط التي دفعت بآلاف المهاجرين إلى الحدود للضغط على مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية.

ونظّمت البحرية الإسبانية مجموعة من التدريبات العسكرية بالقرب من سواحل الحسيمة، ضمن ما أسمته في تغريدة لها بموقع “تويتر”، بـ “دعم ساحات السيادة الوطنية في شمال أفريقيا”.

ونشرت البحرية الإسبانية مقطع فيديو يظهر عملية إمداد رأسية بين السفينة المساعدة “ماركاريبي” والحامية الصغيرة المتمركزة في الصخرة، باستخدام مروحية من طراز شينوك.

اسبانيا تحذر المغرب: الاعتراف باستخدام الهجرة لابتزازنا غير مقبول

وكان رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز قد حذر ، الاثنين31 ماي الماضي، المغرب من أنه “من غير المقبول إطلاقا” استخدام الهجرة والاعتداء على حدود اسبانيا في سبتة بسبب خلاف في السياسة الخارجية.

في رده على بيان للخارجية المغربية اعترفت فيه باستعمال ملف الهجرة لابتزاز مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية،، أكد بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي، أن إسبانيا تنظر إلى علاقتها مع المغرب من وجهة نظر “استراتيجية” وأن هذا البلد “لا يمكن أن ينسى أنه ليس لديه تحالف أكبر أو أفضل داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا”.

وحسبه فالخارجية المغربية اعترفت أنها استخدمت ملف الهجرة، أي الاعتداء على الحدود الإسبانية من قبل أكثر من 10000 مغربي في 48 ساعة وهذا غير مقبول على الإطلاق.

استطلاع رأي.. 90 بالمائة من الإسبان لا يثقون في النظام المغربي

وقبل أيام كشف استطلاع للرأي قام به معهد “dym” الاسباني أن 90 بالمائة من الاسبان لا يثقون في النظام المغربي ويعتبرونه” شريكا غير مخلص وغير موثوق”، فيما يعتبر 55 بالمائة منهم أن سلطات بلادهم لم تتفاعل مع أزمة المغرب كما ينبغي.

وجاء في صبر الآراء الذي نشرته صحيفة” ألتون أرغون”، الاسبانية أن انعدام الثقة في نظام الجارة المغرب واسع للغاية بين المشاركين في صبر الآراء وصل إلى حدود 90 بالمائة في حين رأى 3 بالمائة من المستجوبين أن المغرب شريك موثوق وامتنع 7 بالمائة منهم عن الإجابة.

وحول الأزمة مع المغرب قال 55 بالمائة من المستجوبين أنهم غير راضين على طريقة إدارة حكومتهم لها، فيما وافق 40 بالمائة منهم على خطوات الحكومة الاسبانية بعد الأزمة الأخيرة والتي صل خلالها قرابة 10 آلاف مغربي إلى اسبانيا.

ويعتقد أربعة من كل خمسة مستجوبين أنه “كان ينبغي أن يكون هناك إجماع أكبر بين الحكومة والمعارضة” في إدارة هذه الأزمة، وهو رأي الأغلبية بين جميع الذين تم استجوابهم.