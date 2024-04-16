نحو مشاركة بلوزداد و”سوسطارة” في المنافسة الإفريقية الجديدة

يُنتظر دخول كرة القدم الجزائرية غمار البطولة القارّية المستحدثة للأندية بِاسم الدوري الإفريقي، في النّسخة الثانية.

وكانت الطّبعة الأولى في العام الماضي قد اقتصرت على مشاركة ثمانية أندية إفريقية، مع تغييب الفرق الجزائرية. وانتهت بِتتويج نادي صانداونز الجنوب إفريقي بِالكأس.

وفي الاستحقاق الثاني للعام الحالي، تعتزم “الكاف” رفع عدد الأندية إلى 24 فريقا، مع تسجيل حضور ناديَي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. فضلا عن إنزال مسابقة رابطة أبطال إفريقيا إلى الدرجة الثانية، واحتمال إلغاء منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم (المسابقة الثالثة).

ووفقا لِمضمون النسخة الثانية، لا يُمكن للأندية التي تُشارك في الدوري الإفريقي، خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا، في عام واحد.

واستندت الهيئة القارّية للعبة في ضبط أسماء الأندية، إلى النتائج المُسجّلة منذ موسم 2019-2020.

ولم تُوضّح “الكاف” صيغة المنافسة وتاريخها، بل ولم تُصدر أصلا بيانا بِهذا الشّأن. واكتفت مثلما دأبت عليه، بِتمرير المعلومة بِواسطة بعض الصحفيين الأفارقة، الذين يتفنّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدّفاع عن فساد إطارات الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، ويُلمّعون صورهم في أعين جماهير اللّعبة في القارّة السّمراء، ويُهاجمون “الخصوم”. نظير تسمينهم بِالحصريات و”الحلوى”!