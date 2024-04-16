-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نحو مشاركة بلوزداد و”سوسطارة” في المنافسة الإفريقية الجديدة

علي بهلولي
  • 143
  • 0
نحو مشاركة بلوزداد و”سوسطارة” في المنافسة الإفريقية الجديدة
ح.م
احتفال لاعبي نادي صنداونز بعد تتويجهم بِلقب الدوري الإفريقي 2023.

يُنتظر دخول كرة القدم الجزائرية غمار البطولة القارّية المستحدثة للأندية بِاسم الدوري الإفريقي، في النّسخة الثانية.

وكانت الطّبعة الأولى في العام الماضي قد اقتصرت على مشاركة ثمانية أندية إفريقية، مع تغييب الفرق الجزائرية. وانتهت بِتتويج نادي صانداونز الجنوب إفريقي بِالكأس.

وفي الاستحقاق الثاني للعام الحالي، تعتزم “الكاف” رفع عدد الأندية إلى 24 فريقا، مع تسجيل حضور ناديَي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. فضلا عن إنزال مسابقة رابطة أبطال إفريقيا إلى الدرجة الثانية، واحتمال إلغاء منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم (المسابقة الثالثة).

ووفقا لِمضمون النسخة الثانية، لا يُمكن للأندية التي تُشارك في الدوري الإفريقي، خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا، في عام واحد.

واستندت الهيئة القارّية للعبة في ضبط أسماء الأندية، إلى النتائج المُسجّلة منذ موسم 2019-2020.

ولم تُوضّح “الكاف” صيغة المنافسة وتاريخها، بل ولم تُصدر أصلا بيانا بِهذا الشّأن. واكتفت مثلما دأبت عليه، بِتمرير المعلومة بِواسطة بعض الصحفيين الأفارقة، الذين يتفنّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدّفاع عن فساد إطارات الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، ويُلمّعون صورهم في أعين جماهير اللّعبة في القارّة السّمراء، ويُهاجمون “الخصوم”. نظير تسمينهم بِالحصريات و”الحلوى”!

مقالات ذات صلة
تشواميني يتعرض لإهانة عنصرية في مباراة مايوركا

تشواميني يتعرض لإهانة عنصرية في مباراة مايوركا

تعيين حكم مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

تعيين حكم مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

محاولات لإفشال انتقال حاج موسى إلى نادي فينورد الهولندي

محاولات لإفشال انتقال حاج موسى إلى نادي فينورد الهولندي

حديث عن اقتراب ريان شرقي من اللعب للجزائر

حديث عن اقتراب ريان شرقي من اللعب للجزائر

بِالفيديو: هلع وإيقاف المباراة بعد سقوط زميل عوّار ونقله إلى المستشفى

بِالفيديو: هلع وإيقاف المباراة بعد سقوط زميل عوّار ونقله إلى المستشفى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد