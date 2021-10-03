-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نحو مشاركة محرز في نقاش “مونديال كلّ سنتَين”

علي بهلولي
  • 178
  • 0
نحو مشاركة محرز في نقاش “مونديال كلّ سنتَين”

يُرجّح أن تُكلّف “الفاف” قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، بِالمشاركة في النقاش الذي خصّصه الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول مُقترح تنظيم كأس العالم مرّة سنتَين.

ويُشرف على هذا النقاش التقني الفرنسي المُخضرم أرسين فينغر، الذي أسندت إليه “الفيفا” مهمّة الترويج لِمُقترح مونديال كلّ سنتَين.

وسيعقد المدرب السابق لِفريق أرسنال الإنجليزي محاضرة عن بعد، مع كلّ قائدي المنتخبات المنضوية اتحاداتها الكروية تحت لواء “الفيفا” بينها الجزائر، هذا الإثنين. وذلك لِتبادل الآراء حول ضرورة تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام، أو العكس. على اعتبار أن اللاعبين هم أساس المنافسات الكروية، والطرف المعني أكثر من غيرهم بِتظاهرة كبيرة وعريقة مثل المونديال.

للإشارة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره من أمريكا الجنوبية، رفضا في تاريخ سابق مُقترح “الفيفا”، وطالبا بِتثبيت صيغة مونديال كلّ أربع سنوات.

ويُؤمن الرّافضون للمُقترح الجديد، بِأن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو وحاشيته والمُدعّمين له، يهدفون إلى حصد مزيد من الأموال، على حساب صحّة اللاعبين، وكثافة أجندة المنافسات.

وبِخصوص “الفاف”، فقد اتّخذت في الأيّام القليلة الماضية قرار تبنّي نظرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفحواها تعميق المشاورات الدولية (بين الفيفا واتحادات الكرة و..)، قبل الحسم النهائي بِترسيم الصيغة الجديدة لِكأس العالم، أو تثبيت النمط القديم.

مقالات ذات صلة
بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن الإفريقية

غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن الإفريقية

زروقي يواصل حصد الإشادة والإعجاب في هولندا

زروقي يواصل حصد الإشادة والإعجاب في هولندا

أوّل هدف لـ “بولحية”

أوّل هدف لـ “بولحية”

مدرب آدم وناس السابق يقدم هذه النصيحة لسباليتي

مدرب آدم وناس السابق يقدم هذه النصيحة لسباليتي

هذه هي قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي النيجر

هذه هي قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي النيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد