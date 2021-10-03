نحو مشاركة محرز في نقاش “مونديال كلّ سنتَين”

يُرجّح أن تُكلّف “الفاف” قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، بِالمشاركة في النقاش الذي خصّصه الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول مُقترح تنظيم كأس العالم مرّة سنتَين.

ويُشرف على هذا النقاش التقني الفرنسي المُخضرم أرسين فينغر، الذي أسندت إليه “الفيفا” مهمّة الترويج لِمُقترح مونديال كلّ سنتَين.

وسيعقد المدرب السابق لِفريق أرسنال الإنجليزي محاضرة عن بعد، مع كلّ قائدي المنتخبات المنضوية اتحاداتها الكروية تحت لواء “الفيفا” بينها الجزائر، هذا الإثنين. وذلك لِتبادل الآراء حول ضرورة تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام، أو العكس. على اعتبار أن اللاعبين هم أساس المنافسات الكروية، والطرف المعني أكثر من غيرهم بِتظاهرة كبيرة وعريقة مثل المونديال.

للإشارة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره من أمريكا الجنوبية، رفضا في تاريخ سابق مُقترح “الفيفا”، وطالبا بِتثبيت صيغة مونديال كلّ أربع سنوات.

ويُؤمن الرّافضون للمُقترح الجديد، بِأن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو وحاشيته والمُدعّمين له، يهدفون إلى حصد مزيد من الأموال، على حساب صحّة اللاعبين، وكثافة أجندة المنافسات.

وبِخصوص “الفاف”، فقد اتّخذت في الأيّام القليلة الماضية قرار تبنّي نظرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفحواها تعميق المشاورات الدولية (بين الفيفا واتحادات الكرة و..)، قبل الحسم النهائي بِترسيم الصيغة الجديدة لِكأس العالم، أو تثبيت النمط القديم.