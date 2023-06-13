نحو مغادرة رشيد غزال نادي بشكتاش ونجم ميلان لخلافته

الإصابات دفعته إلى البحث عن جناح قادر على تقديم الإضافة

يسعى نادي بشكتاش التركي إلى التعاقد مع الكرواتي أنتي ريبيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، من أجل دعم صفوفه في الموسم المقبل ليكون قادراً على المنافسة على اللقب بعدما فشل في آخر موسمين بالتتويج باللقب الذي حصده في موسم 2020ـ2021.

ويهدف بشكتاش من خلال هذه الصفقة إلى تفادي الصعوبات التي يعاني منها النادي في كل مرة يغيب فيها النجم الجزائري عبد القادر غزال، حيث أشارت صحيفة يني شفق التركية،، إلى أنّ إصابات غزال دفعت إدارة النادي إلى البحث عن جناح قادر على تقديم الإضافة.

ويرتبط اللاعب الكرواتي بعقد مع نادي ميلان الإيطالي حتى موسم 2024ـ2025، غير أنه خسر مكانه الأساسي ولا يشارك إلا في عدد قليل من المباريات، وهو ما قد يدفع ميلان إلى قبول التفويت في خدماته، لاسيما أنه لم يقدر على فرض نفسه وتعرض لإصابات كثيرة، حيث شارك هذا الموسم في 31 مباراة في كل المسابقات وفي معظمها لمدة دقائق قليلة.

ولم يكن غزال محظوظاً هذا الموسم، حيث شارك في 11 مباراة فقط، وذلك بسبب الإصابات التي طاولته وحرمته من اللعب بانتظام، رغم أنه كان نجم الفريق في موسم التتويج بفضل أهدافه الكثيرة، ولكن الإصابات التي تعرض لها في الموسم الحالي تضعف موقفه.