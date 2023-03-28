نحو منح اعتمادات أخرى لاستيراد علامات جديدة من السيارات قريبا

كشف المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد عن منح اعتمادات نهائية أخرى لوكلاء استيراد السيارات الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وخلال نزوله ضيفا الثلاثاء على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قال أحمد زايد أن وزارة الصناعة منحت 3 اعتمادات لثلاثة وكلاء علامات صناعية للسيارات في انتظار منح اعتمادات نهائية أخرى لعلامات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف ضيف الصباح أن عديد الطلبات تم استقبالها من أجل منح الإعتماد إلا أنها رفضت لاصرارنا على اجراء المحادثات مباشرة مع مالك العلامة الأصلية وذلك بهدف ضمان التطور التكنولوجي من جانب المصنع الأصلي.

وبخصوص أسعار علامة سيارات (FIAT) التي تم عرضها مؤخرا والتي وصفها المواطنون بالمرتفعة أوضح المتحدث ذاته أنها تخضع للعرض والطلب وأن ارتفاعها لا يقتصر على السوق الجزائرية فقط كاشفا عن إمكانية انخفاضها بعد دخول علامات سيارات أخرى.

وأكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استرادها وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتناءها.

واعتبر أحمد زايد أن قطاع الصناعة قاطرة تعتمد عليها الحكومة من أجل النمو الاقتصادي من خلال خلق مناصب شغل في مختلف الشعب.