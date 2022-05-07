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نحو نهاية زمن “كلمة المرور” بداية من العام المقبل

الشروق أونلاين
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نحو نهاية زمن “كلمة المرور” بداية من العام المقبل
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تعبيرية

أعلن عمالقة التكنولوجيا غوغل ومايكروسوفت وآبل، عن مساع مشتركة للاستغناء عن كلمات المرور في مختلف المنصات بحلول العام المقبل.

وحسب ما نقله موقع “ذي فيرج” المتخصّص، فقد تزامن إعلان الشركات الثلاث المشترك، مع اليوم العالمي لكلمة المرور المصادف لـ5 ماي من كل عام.

وقد يصبح بإمكان مستخدمي منصات شركات التكنولوجيا الثلاث، استعمال هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية. بدلا من كلمات المرور.

وسيكون إلغاء قفل الهاتف برسم نمط معين أو استخدام بصمة الإصبع، كافيا لتسجيل الدخول إلى خدمات الويب الأخرى. دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور على الإطلاق.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط استخدام الخدمات الرقمية، مع ضمان أن تكون أكثر أمانا من خلال جعل عمليات تسجيل الدخول مرتبطة بنفس الجهاز.

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