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الجزائر

نحو وضع آلية تنسيق رقمية للتكفل بانشغالات الشغل لدى الشباب

الشروق أونلاين
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نحو وضع آلية تنسيق رقمية للتكفل بانشغالات الشغل لدى الشباب
أرشيف

كشف وزير العمل، فيصل بن طالب، الإثنين، عن وضع آلية تنسيق رقمية بين قطاعه والمجلس الأعلى للشباب لتعزيز التكفل بانشغالات هذه الفئة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال التشغيل.

وأوضح بن طالب في تصريح للصحافة عقب لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن هذه الآلية من شأنها إقامة روابط للتنسيق بين الجانبين بهدف تعزيز التكفل بانشغالات الشباب، لاسيما في مجال التشغيل.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن هذه الآلية ستسمح بتوفير معطيات حول التدابير التي وضعتها الدولة في مجال ترقية التشغيل.

بدوره، أوضح حيداوي أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجها المجلس مع مختلف القطاعات المعنية بمجال الشباب بغية الإطلاع  على “جهود الدولة في مجال التكفل بمختلف المجالات المرتبطة بهذه الفئة من المجتمع”.

واعتبر ذات المتحدث أن آلية التنسيق الرقمية التي سيتم إطلاقها ستساهم في تحسين نوعية التكفل بانشغالات الشباب وتسهيل حصول المجلس الأعلى للشباب على مختلف المعطيات في هذا المجال.

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