-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
محافظة الأمازيغية تفرج عن توصيات اليوم الدراسي الخاص بالسكن التقليدي:

نحو وضع بطاقية وطنية للمعمار التقليدي تمهيدا لتصنيفه

زهية منصر
  • 72
  • 0
نحو وضع بطاقية وطنية للمعمار التقليدي تمهيدا لتصنيفه

أفرجت المحافظة السامية للامازيغية عن التوصيات الخاصة بالملتقى الذي عقدته حول السكن التقليدي في الجزائر من العصر القديم إلى الحالي والذي احتضنته مؤخرا تامنغست حيث دعت المحافظة ومن خلالها الأساتذة والخبراء الذي نشطوا الملتقى المذكور إلى ضرورة وضع بطاقية وطنية للسكن التقليدي في الجزائر مع تحديد كل نوع حسب كل حاضرة من الحواضر التي يتواجد فيها وهذا تمهيدا لتصنيفها ضمن التراث الثقافي الوطني.

كما دعا المحاضرون إلى ضرورة إشراك وزارتي السكن والعمران والثقافة في إعداد البطاقية الوطنية للسكن التقليدي وإعداد الملفات الخاصة بالتصنيف وفق معيار ومنهجية تحددها الوزارتين. إلى جانب “تدعيم آليات الحفاظ على التراث المعماري التقليدي ووضع مخططات وبرامج مضبوطة خاصة بتقنيات ترميمها وتسجيل المعمار التقليدي كتراث وطني من أجل تكفل أنجع والسعي إلى تصنيفه دوليا”.

كما دعت التوصيات المنبثة عن الملتقى إلى تكيف مسارات التكوين في تخصص تقنيات وبناء وترميم السكن التقليدي في الجامعات ومراكز التكوين.

من جهة أخرى تبعت التوصيات ذاتها إلى ضرورة “الاستثمار في التراث المادي واللامادي كعنصر مرجعي للتنمية المستدامة والاعتماد على التسيير اللامركزية في التنمية المحلية وإدراج التراث العمراني التقليدي كدافع لدينامكيتها”، وهذا عن طريق بعث نموذج تشاركي بين الجمعيات والهيئات المعنية بتسييـرـ التراث ودمجـه في إستراتيجية التنمية المستدامة مع التشجيع على المزج بين الطابع التقليدي المحلـي والنمط العمراني العصري في إعادة تأهيل المدينــة وإنشاء المدن الجديدة.

مقالات ذات صلة
إعلامي عربي: لا بُدّ من بعض “النيف” الجزائري لهذه الأمة  

إعلامي عربي: لا بُدّ من بعض “النيف” الجزائري لهذه الأمة  

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

باحث جزائري ينتظر دعم الرئيس تبون للكشف عن ألغاز أهرامات مصر!

باحث جزائري ينتظر دعم الرئيس تبون للكشف عن ألغاز أهرامات مصر!

سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

تصنيف دولي: شوربة فريك الجزائرية ضمن أشهر الأطباق

تصنيف دولي: شوربة فريك الجزائرية ضمن أشهر الأطباق

ملف عضوية إسرائيل على أجندة قمة القادة الأفارقة

ملف عضوية إسرائيل على أجندة قمة القادة الأفارقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد