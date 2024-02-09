نحو وضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات بكل ولاية

أعلن وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، الخميس، أن دائرته الوزارية تحضر لوضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية وبصفة مستمرة.

وأوضح رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن القطاع بصدد إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ربوع الوطن بصفة مستمرة، لضمان استمرار صيانة الطرقات بميزانية معقولة.

وأضاف الوزير “أن القطاع يولي أهمية كبيرة لصيانة الطرقات، خاصة وأن شبكة طرقات الجزائر تعتبر أكبر شبكة في افريقيا، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لصيانة الطرقات لهاته السنة معتبرة تقدر بحوالي 60 مليار دج”.