نحو 1.000 حكم بـ”الإعدام” في الجزائر بدون تنفيذ

قالت منظمة العفو الدولية إنّ هناك ما لا يقل عن 1.000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في الجزائر. لكن من دون تنفيذ الأحكام منذ العام 1993.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أنّ الجزائر لم تطبّق إعدام أي سجين، منذ عام 1993. فيما يتم تخفيف أحكام الإعدام في بعض الحالات، إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

وأصدرت العدالة الجزائرية 9 أحكام بالإعدام في سنة 2021، ضد 8 أشخاص اتهموا باختطاف وتعذيب وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل في عام 2014 بولاية تيزي وزو.

أمّا الحكم التاسع فقد أصدر في حقّ شخص اتهم بقتل زوجته الحامل بتوأم، في أكتوبر 2019، في ولاية ورقلة.