نحو 50 ألف تاجر لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك يومي عيد الأضحى

أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء في بيان، عن برنامج خاص لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع طيلة يومي عيد الأضحى المبارك.

ويتضمّن برنامج الوزارة حسب البيان، تسخير 2.296 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سُخِّر لتنفيذه 49.693 تاجرا.

ومن بين التجار المداومين يومي العيد:

6.129 خبازا،

27.707 تاجرا للمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه،

15.381 في قطاع النشاطات المختلفة،

472 وحدة إنتاجية ( 137 ملبنة، 294 مطحنة و 41 وحدة لإنتاج المياه معدنية).

ودعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخّرين في المداومة، للمساهمة بقوة في إنجاح البرنامج. مذكّرة بإلزامية استئناف النشاط التجاري بعد عطلة العيد.

المستوردون مُلزمون بالتحقّق من “عدم توفّر” المنتوجات المستوردة

26 أفريل 2022: سيكون على مستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع، تقديم طلبات للتحقّق من عدم توفر المواد المستوردة في السوق الوطنية.

وأوضح بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين، أنّ تقديم طلبات التحقّق يتمّ عبر المنصة الرقمية للمنتوج الوطني: https://www.commerce.gov.dz/cartographie.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المنصة “متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين. وهي تسمح بالتحقّق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية”.

بناء على ذلك، ستتضمّن ملفات طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد، وثيقة التحقّق التي تسلّمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عبر المنصّة: https://www.algex.dz/import2022/index.php.

وزارة التجارة: 3 وثائق جديدة في ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس

في 10 مارس 2022، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إضافة وثائق جديدة للملف الخاصّ بعمليات الاستيراد، بداية من تاريخ 13 مارس الجاري.

وحسب بلاغ للوزارة. سيكون على جميع المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات الموجّهة لإعادة البيع، إضافة الوثائق الجديدة إلى ملفات الاستيراد التي يتمّ إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية.

بموجب ذلك، ستتضمّن ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس الوثائق الإضافية التالية: