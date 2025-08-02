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من أصل 300 شركة

نحو 99 شركة أوروبية ترفع أسعارها لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

الشروق أونلاين
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نحو 99 شركة أوروبية ترفع أسعارها لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

 كشف متتبع “رويترز” للرسوم الجمركية العالمية، رفع نحو 99 شركة من أصل 300 شركة أسعار منتجاتها ردا على رسوم ترامب الجمركية، ومعظمها شركات من أوروبا. 

وجاء قرار هذه الشركات، عقب اصدار البيت الأبيض الأمريكي اللائحة النهائية الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على دول أوروبا والمقدّرة بـ 15%.

وحتى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى مثل، بروكتر آند غامبل، أشارت إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية، كما قالت شركة أديداس الألمانية إنها قد ترفع أسعار منتجاتها.

وتسعى هذه الشركات الى اعادة التوازن في هامش أرباحها من مبيعات السلع بعد الضربة التي تعرضت لها جراء قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عالية، والتي يسعى من خلالها الى دفع هذه الشركات نحو التصنيع في أمريكا.

وفي تصريح لنائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، آندرو ويلسون، رصدته وكالة رويترز، قال ” الشركات تستيقظ على حقيقة أنها نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخيا.. من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي”.

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