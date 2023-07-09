.. نخبة جديدة من إطارات الجيش

الرئيس تبون يشرف على تخرج الدفعات بأكاديمية شرشال

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، على مراسم حفل التخرج للدفعات 2022-2023 للأكاديمية العسكرية بشرشال وسط عرض عسكري متنوع.

استهلت مراسم الحفل بوقفة ترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدخل الأكاديمية، على روح الرئيس الراحل “هواري بومدين”، الذي تحمل الأكاديمية اسمه ووضع إكليلا من الزهور عند المعلم التذكاري المخلد لاسمه وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة، ليستمع بعدها إلى عرض حول الأكاديمية تضمن معلومات مفصلة عن مسار التكوين بها والدفعات المتخرجة.

وبعدها انتقل الرئيس تبون إلى ساحة العلم، أين قام بتفتيش التشكيلات العسكرية المصطفة بساحة العلم، كما زينت 6 طائرات من نوع أل39 للتدريب القاعدي المتقدم سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية، لتقديم التحية الشرفية لرئيس الجمهورية.

وبعرض عسكري ضخم، كانت الأكاديمية العسكرية لشرشال الأحد 9 جويلية 2023، في الموعد المحدد عندما أبانت الدفعات المتخرجة التي تحمل اسم المجاهد العقيد المجاهد المتوفى العقيد محمد الصالح يحياوي، عن قدرات عسكرية فائقة ومحكمة تؤكد انسجام وتناغم القوات المسلحة، ومختلف التشكيلات العسكرية الجزائرية.

ووسط حضور قوي للضباط والسلطات المحلية وعائلات الطلبة المتخرجين، تم فسح المجال أمام استعراض عسكري مميز ترجم القدرات العالية والروح القتالية والتجربة الميدانية، التي تزخر بها مختلف أسلحة قوات الجيش الوطني الشعبي.

وقدم أفراد قوات الجيش الوطني الشعبي عروضا متنوعة شاركت فيها مختلف الفرق العسكرية، حيث تم فسح المجال للعروض الرياضية في القتال المتلاحم، الكاراتيه والكونغ فو والتايكواندو والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدون سلاح، تمارين كمال الأجسام والقفز من الشاحنات مع اجتياز حواجز نارية، ثم تشكيل لوحات بالألوان الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين قتالي بياني في البحث والتفتيش والقضاء على مجموعة إرهابية معادية من تنفيذ مفرزة مختلطة، أبرزت من خلالها مدى تحكم القوات المسلحة في القضاء على المجموعات الإجرامية والإرهابية. كما استعرضت القوات الجوية بدورها أمام الرئيس تبون تشكيلات الطائرات المقاتلة وكذا تنفيذ تمرين حول تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو، ليتابع بعدها من خلال شاشة عملاقة، البث المباشر لتمارين بيانية نفذت في عرض البحر من طرف القوات البحرية، متمثلة في “تمرين تكتيكي بياني يحاكي عملية تدخل تهدف لحماية منشأة صناعية متواجدة على الساحل”.

واختتمت المراسم باستعراض عسكري للدفعات المتخرجة على أنغام الموسيقى العسكرية تحت قيادة فرقة الحرس الجمهوري، تتقدمه مجموعة العلم متبوعة بتشكيلات الطلبة الضباط العاملين من التكوين الأساسي والتكوين العسكري القاعدي المشترك، قبل أن يسدل الستار على التظاهرة على وقع قفز المظليين حاملين الراية الوطنية راية الشهداء والتضحيات والبطولات والأمجاد.

الفريق أول شنقريحة: ملحمة أخرى للجزائر في عهد الرئيس تبون

وبالمناسبة شدد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن ما تعرفه بلادنا من إنجازات تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملحمة أخرى أعادت لأمتنا الأمل والطموح في التطور والازدهار والرقي.

وقال شنقريحة خلال حفل تخرج دفعات “2022 ـ 2023” للأكاديمية العسكرية بشرشال “إن إشراف رئيس الجمهورية، على حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية بشرشال له عظيم الأثر والوقع الطيب على معنويات إطارات ومتخرجي الأكاديمية وعلى كافة مستخدمي الجيش”، مشيرا إلى أنه يعكس رعاية الرئيس تبون الرفيعة لهذه المؤسسة العتيدة وتقديركم لجهود أبنائها.

وأكد رئيس أركان الجيش أن “ما تعرفه بلادنا تحت قيادة الرئيس تبون من إنجازات ونهضة محمودة هو امتداد لتلك الفترات من تاريخنا المجيد، وملحمة أعادت لأمتنا الأمل والطموح في التطور والرقي والازدهار، مضيفا أن الجزائر نجحت بفضل الرئيس تبون وبفضل المخلصين في بعث المشروع النهضوي لجعل الجزائر صاعدة ومقتدرة وتعزيز استقلالها اقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا.

وأضاف الفريق أول: “الجزائر شهدت إنجازات ونجاحات معتبرة على الصعيد الدبلوماسي بفضل سياستكم الحكيمة في تعزيز أواصر التعاون مع عديد الدول الصديقة وتأكيد مركزية دور الجزائر في بناء السلم والأمن”.

كما جدد شنقريحة التأكيد على أن الجيش اليوم هو سليل جيش التحرير الوطني، يسترشد بتوجيهات الرئيس تبون لمواكبة النجاحات ويخطو خطوات عملاقة في التطور والعصرنة من أجل تعزيز قوة الجيش وأمننا الوطني.

وأشار إلى أن الحركية النشطة التي تعرفها بلادنا، أبانت عن طموحات جيشنا المغوار في بلوغ أعتاب القوة والجاهزية العملياتية في أفضل صورها. مؤكدا أن التمارين التكتيكية المنفذة ليلا ونهارا في جميع فصول السنة والظروف المناخية، دليل على هذه الطموحات.

ونوه الفريق أول، بالنتائج النوعية المحققة على صعيد مكافحة الجرائم، والإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة، والتصدي للجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتنقيب عن الذهب وتزوير العملة، وهو ثمرة للجهود المبذولة في جميع المجالات وقال: “أبان جيشنا هذا العام عن طموحاته المشروعة في بلوغ أعتاب القوة والجاهزية العملياتية في أبهى صورها وتحقيق نتائج نوعية في مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية والتصدي للجريمة المنظمة والمخدرات والمهلوسات”.

وأوضح شنقريحة أن الجيش يواصل تطوير وترقية الصناعات العسكرية بما يعزز النسيج الصناعي وتلبية احتياجات السوق الوطنية والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتوفير مناصب شغل وامتصاص البطالة، مؤكدا العزم على مواصلة مسار تطوير كافة مقومات العمل المتكامل والانسجام المنشود في سبيل ضمان قدرات الجيش وتجسيد تطلعاته وآمال شعبنا المشروعة.

وإلى ذلك، ترحم الفريق أول شنقريحة على شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني “الذين أنقذوا الجمهورية من مخاطر التطرف والإرهاب وافشلوا مشروعه الظلامي على هذه الأرض الطاهرة التي سيبقى المخلصون يدافعون عنها مهما كلف ذلك من تضحيات”.

من جهته، تطرق قائد الأكاديمية، في كلمته، إلى تخرج نخبة جديدة من إطارات الجيش الوطني الشعبي الذين تلقوا تكوينا عسكريا وعلميا نوعيا مصقولا بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية والتضحية في سبيل الوطن، يجعلهم جاهزين لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور العسكري والتقدم العلمي والتكنولوجي خلال ممارستهم مهامهم المستقبلية.

وبالمقابل، أشرف رئيس الجمهورية على تقليد الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل، حيث سلّم الشهادة للمتفوق الأول من ضباط دورة الماستر، وقلد رتبة ملازم للمتفوق الأول من التكوين الأساسي وسلمه سيف الأكاديمية، ليفسح بعد ذلك المجال لمرافقيه لتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الآخرين، ثم سلّم الرئيس تبون للمتفوق الأول من التكوين العسكري القاعدي المشترك شهادة النجاح.