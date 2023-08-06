نخب النيجر تثني على موقف الجزائر من الأزمة

مطالب بالالتفاف حول مقاربتها

أثنت نخب وفعاليات من النيجر ودول الساحل، على الموقف الذي عبّرت عنه الجزائر والرئيس، عبد المجيد تبون، حيال الأزمة المعقدة هناك، برفض التدخل الأجنبي، وضرورة عودة الشرعية لهذا البلد الجار.

ونشر عمر الأنصاري، عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بالنيجر، سلسلة تغريدات كذلك، كتب فيها: “نجدّد الشكر للرئيس عبد المجيد تبون”، وخاطب النيجيريين بالقول: “على كل نيجري أن يشكر الرئيس تبون وأن يصغي له ولتحذيره ولحلوله السلمية، فقد كف الحرب عنّا ووقف مع دولتنا في محنتها، حينما خذلنا بعض الأشقاء”.

وفي تغريدة أخرى، قال إن “تصريحات الرئيس تبون تلامس مشاعر الشعب النيجيري وفرح بها كثيرا”.

ونشر الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية النيجري، إدريس آيات، سلسلة تغريدات على “تويتر”، أكدت صواب الموقف الجزائري، ومن ذلك “صدقتم سيدي الرئيس حين قلتم نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا”، وكتب إدريس آيات هذا تعقيبا على موقف الرئيس تبون أن “التهديد بالتدخل العسكري في النيجر تهديد مباشر للجزائر، ونحن نرفضه بشكل كامل وقاطع”، وأضاف بنشر عبارة: “نعم الجار”.

كما نشر طلاب اللغة العربية في الجامعات العربية الإسلامية، فيديو ندّدوا من خلاله بخيار التدخل العسكري، وتوجهوا بالشكر للدول التي وقفت إلى جانب النيجر في محنتها وخصّوا بالذكر الجزائر.

ودعا الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وأشار في حواره للصحافة الوطنية، مساء السبت، إلى أن “الجزائر سبق أن قالت إنها مع الشرعية الدستورية”.

وأوضح الرئيس تبون، أن الذي حدث في النيجر “انقلاب، لذلك، وجب عليهم أن يعودوا إلى الشرعية الدستورية، وإذا رغبوا أن نقدّم لهم المساعدة لعودتها، فنحن نرحب بذلك”.

وبخصوص التحركات الجزائرية التي تجريها مع الفاعلين الإقليميين لإيجاد تسوية سياسية في ظل عزم أطراف المضي نحو عمل عسكري، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه بحث مع وزير الخارجية، أحمد عطاف، التطورات في النيجر؛ وأضاف -في تغريدة- أن الطرفين يتشاركان الرغبة في تجنّب التصعيد الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة.