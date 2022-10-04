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جواهر

نداء لفتاة مكفوفة بعد سرقة حاسوبها يهز الشبكات

جواهر الشروق
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نداء لفتاة مكفوفة بعد سرقة حاسوبها يهز الشبكات
حسابها الشخصي على فيسبوك
الشابة "أميرة عبيدي"

هزّ نداء لفتاة مكفوفة بعد سرقة حاسوبها الشخصي، شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مئات النشطاء عن تضامنهم معها.

ونشرت الشابة “أميرة عبيدي”، المقيمة بولاية تمنراست، تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “خاوتي سرقولي le pc تاعي من دارنا لي طاح عندو يقولي”.

وأضافت: “ماركة Lenovo وكيتشعلوه يهدر، فيه تطبيق صوتي للمكفوفين، نقرا بيه 3 Period وفيه les donnés تاوعي . Partagiwli تعيشو”.

وتعاطف نشطاء مع الفتاة وعرضوا مساعدتها لشراء حاسوب آخر، فيما أدان الكثيرون عملية السطو على غرض مكفوفة، أما البعض الآخر فأعاد نشر النداء من أجل  مساعدتها على استرجاع حاسوبها الذي يحوي ملفات شخصية.

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