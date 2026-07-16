نداء للتبرّع بالدم لفائدة المصابين في حريق مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية

على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة

على إثر الحريق الذي نشب فجر الخميس بمؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية، دعا مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، إلى التبرع بالدم لصالح المصابين جراء الحادث، الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

ووجّه مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، نداء إلى جميع المواطنين القادرين على التبرع بالدم، بالتوجه إلى مركز حقن الدم الخاص بالمؤسسة الاستشفائية. وذلك يوم الجمعة، من 8:30 صباحا إلى 16:00 مساء.

وأسفر حريق مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 10 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

كما أسفر الحريق عن تسجيل حالتين تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، إلى جانب 7 أشخاص في حالة صدمة نفسية. فضلا عن التكفّل بـ 5 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.