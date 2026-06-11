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الجزائر
من خلال استبدال المجوهرات الذهبية بأخرى مقلّدة

نداء للجمهور حول متّهمة بسرقة المجوهرات

الشروق أونلاين
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نداء للجمهور حول متّهمة بسرقة المجوهرات
ح.م
صورة للمتهمة

أصدرت مصالح الأمن الحضري للدويرة بالعاصمة يوم الخميس، نداء إلى الجمهور لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة، حول متّهمة بالسرقة من محلّ للمجوهرات.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في النداء الصادر بناء على إذن نيابي من نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة، بالمدعوة “م.ك ” التي يشتبه بتورطها في السرقة. من خلال استبدال المجوهرات الذهبية بأخرى مقلّدة لتمويه الضحايا.

ودعت مصالح الأمن كل شخص يكون قد وقع ضحية للمتّهمة، أو يمتلك معلومات بشأنها، إلى التوجّه نحو مقر الأمن الحضري الثالث لأمن الدويرة، أو إلى محكمة القليعة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.

وتسمح المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، لضباط الشرطة القضائية بتوجيه نداء للجمهور، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحرّيات حول الجرائم.

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