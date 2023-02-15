نداء من الترجي لجماهيره قبل مواجهة شباب بلوزداد

وجه الترجي التونسي، نداء لجماهيره التي ستتنقل إلى الجزائر، لمؤازرته في لقاء شباب بلوزداد، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي التونسي في بيان له: “تكتسي مباراتنا ضد شباب بلوزداد أهمية بالغة، ليس على مستوى النتيجة فقط، وإنما على مستوى سلوك جماهيرنا التي ستسافر إلى العاصمة الجزائرية”.

وأضاف النادي التونسي في بيانه: “نذّكر الجماهير أن الفريق تحت طائلة عقوبة الويكلو (الحرمان من الجماهير) التي يمكن أو تقلص من حظوظه في اللقاءات القارية، وعلى هذا الأساس يجب تجنب مجرد إشعال الشماريخ، وكذلك استعمال الليزر قبل وبعد وخلال المباراة في الجزائر”.

وتابع: “يجب عدم استعمال الشماريخ حتى لا يحرم فريقنا من دعم أنصاره في باقي المقابلات، وحتى تكون جماهيرنا حاضرة بملعب رادس، وتتضاعف حظوظنا في عبور هذا الدور، ومواصلة المشوار القاري بنجاح”.

ويستقبل شباب بلوزداد، الترجي التونسي، هذا السبت، بملعب 5 جويلية، بداية من الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.