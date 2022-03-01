ندرة الأنسولين.. إجراءات جديدة من قبل الوزارة الوصية

أعلن مرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، عن طرح أزيد من 500 ألف علبة أنسولين في السوق خلال شهر فيفري. بما يسمح بتلبية حاجيات السوق.

وحسب بيان للمرصد فقد تم عقد اجتماع بمشاركة أعضاء ممثليين عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لجنة الخبراء العياديين، و عمادات ونقابات الصيادلة والأطباء ، وكذلك جمعيات المنتجين والموزعين و المستهلكين.

وتم تخصيص الاجتماع الذي ترأّسه رضا بلقاسمي رئيس المرصد، لتقييم الامتثال لتسخيرة 18 جانفي 2022 بشأن الأدوية المسجّلة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 وكذلك دراسة مدى توفر الأدوية التي يتم صرفها في الصيدليات ، لاسيما الأنسولين وبعض قطرات العين.

وفي هذا الصدد أعلن بلقاسمي عن تسليم جميع برامج استيراد الأنسولين، بما يزيد عن 3 مليون علبة خلال عام 2022، مشيرا إلى أنه خلال شهر فيفري، تم طرح أكثر من 500000 علبة في السوق ، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق إلى حدّ كبير.

أما فيما يتعلّق ببعض قطرات العين التي عرفت توترات في الإمداد، فأعلن رئيس المرصد عن التسويق المرتقب لكميات كافية من قبل المتعاملين الصيدلانيين، فضلاً عن إعطاء الأولوية لمعالجة الملفات المتعلّقة بهذه المنتجات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وفي هذا الصدد ، كشف المتحدث ذاته عن الإعداد لنص تنظيمي جديد على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، يهدف إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلّقة بتوفير المواد الصيدلانية من ناحية والتدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلال في الإمداد وعدم توفر المنتجات الصيدلانية.