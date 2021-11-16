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الجزائر

ندرة البراسيتامول.. مسؤول بوزارة الصناعة الصيدلانية يوضح

الشروق أونلاين
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ندرة البراسيتامول.. مسؤول بوزارة الصناعة الصيدلانية يوضح

أرجع مدير الضبط والنشاطات الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية الدكتور بشير علواش التذبذب المسجل في تسويق دواء البراسيتامول إلى عدة عوامل.

وقال الدكتور علواش، الثلاثاء، لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن السبب الأول لندرة دواء البراسيتامول يتعلق بنفاد مخزون المادة الأولية لصناعة البراسيتامول لدى بعض المنتجين وعدم استغلال اثنين من المنتجين المحليين لمخزونهم من المادة الأولية لإنتاج البراسيتامول وهو ما استدعى تدخل الوزير من أجل إنتاج كل الكمية ووضعها في السوق.

وتابع الدكتور علواش قائلا: “أما العامل الثاني فهو ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من المادة الأولية لصناعة البراسيتامول إلى ثلاثة أضعاف وكذا ارتفاع سعر ناقلة الحاويات الحاملة للمواد الأولية من الصين إلى الجزائر من 2000 إلى 15000 دولار

وأكد المتحدث أن كل حالات الندرة والتذبذب في التوزيع تدرس حالة بحالة على مستوى المرصد الوطني لليقظة، مشيدا  بدور المنصة الرقمية في كشف الاختلالات في استيراد أو إنتاج أو تسويق الأدوية في الجزائر .

ودعا الدكتور علواش في السياق كل المتعاملين الخواص والعموميين للتصريح بمخزون المواد الصيدلانية المتوفرة لديهم من أجل  تتبع  مسار الدواء والتحكم في توزيعه في المدن والمستشفيات.

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