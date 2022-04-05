ندرة الحليب والمواد واسعة الإستهلاك.. هذا ما أكده مسؤول بوزارة الفلاحة

اعتبر مدير التطوير الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أن ندرة الحليب راجع إلى سلسلة التوزيع والثقافة الإستهلاكية للمواطن.

ولدى نزوله ضيفا هذا الثلاثاء، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد بن دريدي أنه يتم تموين 119 ملبنة منها 15 تابعة لمجمع “جيبلي” و104 ملبنة خاصة وطنيا بصفة منتظمة، مبرزا أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر بـ60 مليون لترا شهريا.

من جهة أخرى، قال ضيف الصباح إن الوزارة ولضمان توفير المواد الفلاحية واسعة الإستهلاك خلال الشهر الفضيل اتخذت تدابير استباقية ككل سنة بتوفير مادتي القمح اللين والصلب بكميات كافية على مستوى 411 مطحنة خاصة بمادة الفرينة و145 خاصة بمادة السميد”. مطمأنا بوفرة الحبوب و القمح.

كما ركّز بن دريدي على وفرة المخزون الإستراتيجي للدولة بكميات كافية ولا خوف من الندرة، متوقعا تحقيق جني انتاج وفير هذه السنة بفضل كمية الأمطار الأخيرة التي سجلت بمختلف مناطق الوطن.

وفي سياق آخر، أكد مدير التطوير الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، استحداث 162 نقطة بيع للبقول الجافة على المستوى الوطني، خلال الشهر الفضيل من أجل تقريب المنتوج من المستهلك.

وبشأن تموين الأسواق باللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، أوضح المتحدث ذاته الاجراءت التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان الأسعار التنافسية للمستهلك، لا سيما من خلال تموين مربي الدواجن بأغذية الدواجن وتوفير الصيصان بسعر 80 دج مرجعا ارتباط الأسعار بارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما تعمل الوزارة على ضبطه -يضيف المتحدث-.