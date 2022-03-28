ندرة بعض المواد واسعة الإستهلاك.. مسؤول بوزارة التجارة يوضح

أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها سامي قلي أن كل المخزونات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بأريحية، نافيا بذلك وجود ندرة في بعض المواد الإستهلاكية.

وأوضح قلي خلال نزوله ضيفا بفوروم الأولى الإثنين، أن كل المخزونات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بكل أريحية بشرط عدم الافراط والتبذير في الاستهلاك.

وفي رده عن سؤال حول ندرة مادة السميد وزيت المائدة في بعض الولايات رد سامي قلي “لا نحمل المواطن وحده المسؤولية بفعل تكديس هذه المواد لكن الأمر يعود كذلك إلى الظرف الخاص الذي تمر به العديد من دول العالم”.

وأضاف قائلا “الخوف شرعي، لكن هناك أشخاص يقومون باقتناء هذه المواد وتكديسها دون استعمالها مثل ما يحدث مع السميد”.

وفي السياق ذاته، نفى ضيف الفوروم وجود أي نقص في الانتاج، موضحا أنه لايمكن كذلك المساس بالمخزون الاستراتيجي، داعيا إلى التحسين من الثقافة الاستهلاكية.