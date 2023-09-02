ندرة “حقنة الطوارئ” ترهن حياة مرضى السكري

جمعية المرضى تشتكي نقصها في الصيدليات والمستشفيات

اشتكت جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، من ندرة حادة لحقنة “غلوكاغون” في الصيدليات والمستشفيات، ما يرهن بحسبها حياة مرضى السكري من النوع الأول، الذين يعتبر بالنسبة لهم هذا الدواء مهما جدا في علاج النزول الحاد لمستوى السكري في الدم، حيث يطلق عليها المرضى اسم “حقنة الطوارئ”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية، فيصل أوحادة، في تصريح لـ”الشروق”، أن جمعيته قدمت عدة مراسلات وشكاوى للمصالح الوصية لتوفير هذا الدواء، لما يمثله من علاج وحيد وفعال لحالات الغيبوبة لدى مرضى السكري، بسبب النزول الحاد لمستوى السكر في الدم، وقال إن هذا الدواء يعني بالدرجة الأولى مرضى السكري من الصنف الأول، الذين يعالجون بحقنة الأنسولين، ويمثل الأطفال بحسبه 90 بالمائة من المرضى في هذا الصنف، وهو ما يجعل حقنة “غلوكاغون” الحل الوحيد لإنقاذ الأطفال من حالات النزول الحاد للسكري ودخولهم في غيبوبة لصعوبة منحهم أغذية مسكرة تساعدهم على رفع نسبة السكر عن طريق الفم، “وهو ما يجعل وجود هذه الحقنة في كل بيت يضم مريض سكري من الصنف الأول بالغ الأهمية لإنقاذ المرضى في حالة الطوارئ، جراء نزول نسبة السكري، حيث تعمل هذه الحقنة على ضخ هرمون الغلوكاغون مباشرة في الجسم عن طريق الحقن العضلي، وهو ما يساهم في الرفع السريع لنسبة السكري في الدم، ما من شأنه إنقاذ حياة الكثير من المرضى دون لجوئهم إلى المستشفى..”

أوحادة: 90 بالمائة من مرضى الصنف الأول أطفال في حاجة إلى هذا الدواء

وقال أوحادة إن هذه الحقنة تشهد ندرة في الصيدليات منذ 6 أشهر، والأخطر بحسبه، أن العديد من مصالح الاستعجالات اشتكت هي الأخرى من ندرة هذه الحقنة التي تستعمل في الطوارئ في استقبال المرضى الذين دخلوا في غيبوبة جراء النزول الحاد لنسبة السكري في الدم.

وأضاف محدثنا أن جمعية السكري لولاية الجزائر، رغم تقديمها عدة شكاوى لندرة هذا الدواء، غير أنها لم تتلق ردا مقنعا لسبب الندرة، مذكرا بأن حياة الأطفال مرضى السكري من الصنف الأول مهددة بسبب هذه الندرة، خاصة وأن هذا الدواء معوض بنسبة 100 بالمائة والأطباء يلزمون به جميع مرضى السكري من الصنف الأول، لما له من أهمية في العلاج السريع للنزول الحاد لمستوى السكر في الدم وتجنب الوفاة، طالبا من الجهات الوصية سرعة التحرك للتوفير العاجل لهذا الدواء في الصيدليات والمستشفيات للحفاظ على صحة وحياة المرضى التي تعتبر بحسبه أولى الأولويات.