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ندرة حليب العلب في الأسواق.. منظمة المستهلك توضح الأسباب

الشروق أونلاين
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ندرة حليب العلب في الأسواق.. منظمة المستهلك توضح الأسباب

أكدت منظمة حماية المستهلك أن مشكلة نقص حليب العلب في السوق ظرفي، مرجعة ذلك إلى تأخر تسليم الرخص الصحية لاستيراد البودرة.

وكشفت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أن مصالحها تلقت مئات الرسائل والمكالمات لأجل التبليغ والاستفسار عن نقص حليب العلب لبعض العلامات في السوق.

وأوضحت الجهة ذاتها أن المسألة ظرفية فقط وناجمة عن تأخر تسليم الرخص الصحية لاستيراد بودرة الحليب (الغير مدعم) والتي تمت بتاريخ 22 ديسمبر لكل المتعاملين الاقتصاديين.

إستيراد بودرة الحليب: رفع التجميد عن الرخص الصحية إبتداءً من هذا التاريخ

وفي 21 ديسمبر 2021، أعلن وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، عن رفع التجميد عن الرخص الصحية لإستيراد بودرة الحليب، وذلك إبتداءً من الأربعاء المقبل.

وخلال مداخلة ألقاها في ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات معرض الإنتاج الوطني، الإثنين، أوضح هني أنه “وزارة الفلاحة ستمنح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعالمين في هذه الشعبة، إبتداءً من 22 ديسمبر”.

وفي نفس السياق، دعا الوزير الملبنات إلى الإدماج التدريجي لحليب الأبقار الطازج المنتج محليا في صناعة منتجات الحليب قصد خفض فاتورة واردات غبرة الحليب.

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