“ندرة” في الزيت والدقيق في متاجر فرنسا

تعرف الأسواق في فرنسا ندرة في بعض المواد الغذائية على غرار الزيت والدقيق، أرجعها خبراء إلى عمليات الشراء الاحترازية بكميات كبيرة من طرف المستهلكين.

وقال مسؤول المبيعات في أحد المتاجر الكبرى بباريس لوكالة فرانس برس، إنّ رفوف المحلات تعرف عدّة تذبذبات في توفّر بعض السلع في الأسابيع الأخيرة.

وتابع ذات المتحدث يقول :”في الفترة مابين 21 فيفري و27 مارس، شهدت الزيوت والدقيق والمعكرونة اضطرابات متكررة في الوفرة”.

بالمقابل، نفى مسؤولون في شبكات كبرى للتوزيع، وجود أي نقص في وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، مؤكدين أن المخزونات تكفي إلى غاية الصيف المقبل.

وقال المتحدث:”نقول مرارًا وتكرارًا لا داعي للقلق. لا يوجد أيّ نقص، لكن الحديث عن النقص يجذب انتباه بعض المستهلكين الذين بدلاً من شراء لتر من الزيت يشترون ثلاثة لترات”.