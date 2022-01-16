ندرة في لقاح تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد الفيروسي

مديريات الصحة تراسل معهد باستور

عاد اختفاء لقاحات تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع “ب”، إلى واجهة الأحداث في مختلف ربوع الوطن، إذ تصاعدت في الفترة الأخيرة، أصوات الأسر الجزائرية لتوفير لقاح ” hbv” بمستشفيات الوطن، لتأمين أولادهم من مختلف الأمراض الخاصة بنقص المناعة، بحيث ترافق اختفاء لقاح تطعيم الرضع ضد داء إلتهاب الفيروس الكبدي، مع ندرة مماثلة حادة في حقن “سوليميدرول” و”كاردينال” على مستوى الهياكل الاستشفائية في كامل الوطن .

وبحسب مصادر مؤكدة لـ “الشروق”، فإن العيادات الطبية ومصالح الأمومة، تشكو شح الإمدادات المتعلقة بهذه المادة الحيوية، الأمر الذي جعل هذه الوحدات الصحية تشهد طوابير لا متناهية لمواطنين باحثين عن اللقاح من مصلحة إلى أخرى، وسط تساؤلات حول خلفيات هذه الأزمة المستجدة، التي تأتي في وقت تبدي الأسر الجزائرية مخاوفها من مضاعفات خطيرة قد تفرزها ظاهرة حرمان أولادهم من اللقاح المعزز لمناعة الرضع، الذي يؤخذ في أقل من 24 ساعة بعد ولادة الرضيع، وبعد شهر واحد على الأقل تؤخذ الجرعة الثانية، فيما يتم تطعيم الرضيع بالجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من تلقيه الثانية، لأجل إنشاء جهاز المناعة لدى الرضع وتكوين أجسام مضادة في الدورة الدموية، لأن هذه اللقاحات توفر الحصانة ضد العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي “ب”.

وفي الوقت الذي رأت فيه العديد من مديريات الصحة، أن الأمر خارج عن سيطرتها أو نطاقها، وأنها غير مسؤولة عن ذلك، كون أن الأزمة وطنية أكثر منها محلية، باعتبار أن اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”، يستورد من خارج الوطن ولا يتم تصنيعه في الجزائر، بحيث سابقت مديريات الصحة في وهران، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيارت وتلمسان الحدودية، حسب المعطيات المتوافرة بحوزتنا، الزمن برفع تقارير مستعجلة إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة لموافاة المعهد بهذا العجز في لقاح الأطفال المضاد لالتهاب الفيروس الكبدي.

إلى ذلك، يوصي أطباء الأطفال بضرورة تقيد الأسر بمواقيت تطعيم الأطفال الرضع بجرعة من لقاح الالتهاب الكبدي من النوع “ب” خلال 24 ساعة من ولادتهم، متبوعة بـ 2-3 جرعات إضافية من اللقاح خلال الطفولة.