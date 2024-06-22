“ندعم الرئيس تبون لأجل الإصلاح والتجديد وتحديث المؤسسات”

في إطار توجهات ورؤية الجزائر الجديدة... جبهة المستقبل:

دعت جبهة المستقبل في ختام الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني، السبت بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للترشح لعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 7 سبتمبر القادم، بهدف “مواصلة برنامجه الإصلاحي الطموح”.

وجاءت مناشدة جبهة المستقبل رئيس الجمهورية، للترشح للرئاسيات القادمة، من خلال لائحة سياسية، تلاها رئيس الحزب، فاتح بوطبيق وزكاها أعضاء المجلس الوطني بالإجماع.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد بوطبيق أن موقف حزبه بشأن الانتخابات الرئاسية، نابع عن “قناعة صادقة، تعبر عن تغليب المصالح العليا للوطن ودعم استقراره وأمنه وانسجام مؤسساته” وكذا من أجل “مواصلة البرنامج الإصلاحي الطموح لرئيس الجمهورية”.

وجدد بوطبيق بالمناسبة دعم الحزب لـ”مشروع الإصلاح والتجديد وبناء وتحديث المؤسسات ووضع القواعد الصلبة (…) وذلك في إطار توجهات ورؤية الجزائر الجديدة التي تبناها رئيس الجمهورية”.

وبعد أن أبرز حاجة الجزائر اليوم إلى “تكاتف الجهود ورص الصفوف في معركة البناء”، اعتبر المتحدث أن الرئاسيات القادمة، “فرصة لتعزيز النقاش وتقوية المؤسسات”، مؤكدا أن حزبه “سيبذل قصارى جهده من أجل تعبئة الرأي العام حول ضرورة المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”، مبرزا أن “الإطار الأمثل” لتجسيد ذلك يتمثل في “التفاف الجميع حول جبهة وطنية صادقة وقوية تلتزم بالتشاور والتنسيق الدائم والعمل على الحفاظ على الجزائر ومؤسساتها”.

من جهة أخرى، جدد بوطبيق دعم حزبه للمواقف الدبلوماسية للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق بـ”دعم قضايا التحرر العادلة وفي مقدمتها فلسطين والصحراء الغربية”، مشيدا بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي وكافة المؤسسات الأمنية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته.