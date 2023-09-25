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الجزائر
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اليزابيت مور أوبين:

ندعم مسعى الجزائر نحو تحقيق الأمن الغذائي

رانية. م
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ندعم مسعى الجزائر نحو تحقيق الأمن الغذائي

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليزابيت مور اوبين، أن بلادها تسعى لدعم الجزائر في مسارها نحو تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعرض عددا من المبادلات التجارية والفلاحية، حسب حاجة السوق الجزائرية، منها إطلاق مشروع تلقيح الأبقار اصطناعيا بتيزي وزو بالسلالة الأمريكية المعروفة بجودتها العالمية، بعد نجاح تجربة تربية الدواجن والديك الرومي في الولاية.

وقالت السفيرة في تصريح لإذاعة “جرجرة” المحلية على هامش زيارة إلى ولاية تيزي وزو، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد خلال استقبالها قبل أيام سعيه لضمان الأمن الغذائي للجزائر، وفي هذا الإطار تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عروضا للاستثمار والدعم في المجال الفلاحي، وذلك بعد نجاح تجربة تربية الدواجن والديك الرومي بولاية تيزي وزو، التي تعرف إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت الدبلوماسية الأمريكية عن مشروع التلقيح الاصطناعي لسلالة البقر الأمريكي المعروف بكونه الأفضل على المستوى العالمي ومن شأنه دعم السوق الجزائرية من حيث توفير البقر الحلوب أو الموجه لإنتاج اللحوم، مضيفة خلال زيارتها للغرفة التجارية بولاية تيزي وزو، أن المكتب الخاص بالنشاط التجاري والفلاحي المتواجد على مستوى السفارة، يبقى في الخدمة للاستفسار عن كل الأنشطة والشراكة الممكن طرحها بين الطرفين، كما ناقشت أوبين مع والي تيزي وزو ملف تدريس اللغة الانجليزية في الجامعة.

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