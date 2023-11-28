ندوة الجزائر الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني فريدة من نوعها

عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلي لـ"الشروق":

أكد، المحامي أمجد الشلي، عضو مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين، أن الجزائر بشعبها وحكومتها، ومحاميها هي من ستكون الملف القانوني الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني الغاشم، ورئيس حكومتها بن يمين نتينياهو.

وتفاءل ذات المحامي، بالندوة التي ستحتضنها الجزائر نهاية الشهر الجاري تحت شعار “العدالة للشعب الفلسطيني” التي وصفها بالفريدة من نوعها، قائلا إن المحكمة الجنائية ستجد نفسها أمام امتحان حقيقي، حيث ستفضح ازدواجية المعايير، موضحا أن الوفد الفلسطيني والعربي جاء للجزائر من أجل العمل معا لضبط الملف القانوني وتحديد كل النقاط التي ستكون في صالح الشعب الفلسطيني، من أجل محاكمة عادلة ومنصفة ضد الكيان الصهيوني.

وجدير بالذكر، أن الوفود المشاركة في ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني”، وصلت بحر الأسبوع الجاري إلى مطار هواري بومدين، وتتمثل في حقوقيين، ومحاميين، وقضاة، وذلك للتكفل برسم خارطة طريق وتحديد الهيئات والمنظمات الدولية التي يتعين إيداع الشكاوى والتقارير أمامها وتحرير مسودة تقرير الإرسال من أجل مقاضاة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها في حق مدنيين عزل في قطاع غزة.

وجاءت وفود الحقوقيين والقانونيين من فلسطين، والأردن ولبنان، حيث قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين العيد عوداش، إن الوفود المشاركة وأولهم الوفد اللبناني الذي كان أول من وصل إلى مطار الجزائر، هم خبراء في القانون والمسائل الحقوقية، موضحا أنهم سيصلون تباعا إلى غاية الأربعاء يوم انطلاق الورشات التحضيرية قبل الندوة التي ستعقد يوم الخميس.

وتجدر لإشارة إلى أن الندوة ستختم بالمصادقة على ملفات الإسناد ومسودات العرائض والشكاوى وخارطة طريق المتعلقة بمباشرة الإجراءات القضائية ضد الكيان الصهيوني أمام الجهات التي تم الاتفاق عليها.