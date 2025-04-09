ندوة المهرجان الثّقافي الدّولي للموسيقى السّيمفونية في دورته الـ 14

التّأكيد على أهمّية الموعد وفلسطين حاضرة بـ "زهرة المدائن"

نشّط عبد القادر بوعزارة ،محافظ المهرجان الثّقافي الدّولي للموسيقى السّيمفونية، الثّلاثاء 08 أفريل بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، ندوة صحفيّة تطرّق خلالها إلى تفاصيل الدّورة الرّابعة عشرة من هذا الموعد الثّقافي، الذي ستنظّم فعالياته من الـ 17 إلى الـ23 من الشهر الحالي.

وحضر النّدوة ممثّلون عن السّلك الدّبلوماسي في الجزائر لبعض الدّول، وكذا وجوه فنّية معروفة والأسرة الإعلامية، وممثّل عن سفارة دولة فنزويلا، ضيف شرف هذه الدّورة.

و ستعرف هذه الأخيرة مشاركة 17 دولة مع الجزائر، وهي مصر، المكسيك، فنزويلا، فرنسا، الدنمارك، جنوب إفريقيا، جمهوية كوريا، اليابان ،ألمانيا، جمهورية التيشك، تونس، بولوندا، سوريا ، روسيا، النّمسا وكذا دولة إيطاليا.

كما تحدّث قائد أوركسترا الجزائر السيّد لطفي سعيدة عن تفاصيل حفل الافتتاح، والّذي سوف يعرف عزفا ثلاثيا هذه المرة، مؤكّدا أن حفل الافتتاح سوف تتخلّله عدّة ألوان موسيقية تليق بهذا المهرجان، على أن تكون دولة فلسطين حاضرة من خلال وصلات موسيقية “زهرة المدائن”.

أما ممثّل ضيف شرف الدّورة، السّيد غابريال توريالبال، مستشار بسفارة فنزويلا، فأكّد على أهميّة هذا الموعد، معبّرا عن سعادته، كون أنّ هذا التّشريف سوف يصادف الذّكرى الخمسين لتأسيس نظام الموسيقى السّيمفونية ببلده.

واعتبر أنّ هذه التّجربة بمثابة مخرج للعديد من الشّباب من التّهميش الاقتصادي وكذا السّياسي، وهي تجربة رائدة في مجال الموسيقى على حدّ تعبيره، مؤكّداعن العلاقات بين الجزائر وبلده، علاقة يسودها الاحترام وهي في مرحلة نضج كبيرة، حيث يقف البلدان على عشرين اتّفاقية خاصة في المجال الثّقافي.

هذا وللذّكر، ومن أجل ألاّ يكون المهرجان عاصميا فحسب، فقد ارتأى القائمون إلى تمكين جمهور مدينة وهران من الاستمتاع لأربع سهرات، في حين ستستقبل مدينة تيبازة سهرة واحدة خلال أسبوع من الموسيقى العالمية.