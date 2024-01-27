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ندوة بالبرلمان الإيطالي تدعو للتعجيل بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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ندوة بالبرلمان الإيطالي تدعو للتعجيل بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
أرشيف
كفاح آخر مستعمرات إفريقيا

دعت المجموعة البرلمانية “السلام والحرية للشعب الصحراوي” بالبرلمان الإيطالي يوم الخميس، إلى التعجيل بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

ونظمت هذه المجموعة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، ندوة صحفية بمقر مجلس النواب، لعرض مقترح توصية إلى البرلمان تحت عنوان ” القضية الصحراوية لا يمكنها أن تطول أكثر، حق تقرير المصير وحقوق الإنسان” .

وخلال الندوة، تم توضيح محتوى التوصية التي ستقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية. حيث تناولت الأوضاع في الصحراء الغربية، خصوصا في ظل استئناف الكفاح المسلح، تقول الوكالة.

كما تشير التوصية إلى ملف حقوق الإنسان والأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، وملف الثروات الطبيعية، والمعركة القانونية أمام المحكمة الأوروبية.

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