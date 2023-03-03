ندوة بجامعة البليدة تدعو للعناية بالتاريخ لمجابهة التجاذب الهوياتي

دعا المشاركون في الندوة العلمية الموسومة بـ “المدينة في الجزائر خلال العهد العثماني والهوية الاجتماعية الحضريّة – بين مظاهر التشابه والتميّز” التي احتضنتها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة لونيسي علي البليدة 2، إلى ضرورة العناية بالتاريخ وسط التجاذب الهوياتي والصراع العالمي المحموم للحفاظ على مقومات الحضارة الجزائرية من التحريف والسطو.

وتميزت الندوة العلمية التي أشرفت عليها فرقة بحث “الإنسان والعمران بالمغرب الأوسط” لشعبة التاريخ بقسم العلوم الإنسانية برئاسة الدكتور بوعقادة عبد القادر، بحضور عدد من الأساتذة المختصين في التاريخ من عدة جامعات، بالإضافة إلى ضيف الشرف المؤرخ الجزائري البروفيسور ناصر الدين سعيدوني المكرم مؤخرا بوسام العالم الجزائري الذي قدم انطباعات وتجارب حول التاريخ الحديث والمعاصر وكيفية تناوله وطرق تحليله، مؤكدا على ضرورة العناية بالتاريخ وسط التجاذب الهوياتي والصراع العالمي المحموم، ليفصل في مداخلته في أبعاد الهوية الجزائرية وعناصرها المحددة لها، داعيا إلى ضرورة بناء مدرسة تاريخية قائمة على توجه متفق عليه ينطلق من هوية مدافع عليها ونحو أفق إنساني يقدم البديل الحضاري.

وافتتح الندوة رئيس الجامعة البروفيسور خالد رامول الذي ثمن مثل هذه الندوات التي تساهم في الكشف عن مميزات مدن الجزائر قي العهد العثماني وإبراز العوامل المتحكمة في تشكيل المجال الحضاري فيها والحفاظ على الهوية العمرانية للجزائر وتعريف النشء بها، ونفس ما أكده عميد الكلية رضوان زعموشي الذي رحب بالمؤرخ الجزائري البروفيسور نصر الدين سعيدوني والأساتذة المختصين في التاريخ من كل جامعات الوطن، والذين قدموا مداخلاتهم في موضوع الملتقى، على غرار الدكتور الغالي غربي الذي فاض في هموم الباحث والمؤرخ الجزائري، وكل من الأستاذة نادية طرشون من جامعة المدية ونعيمة رزوق والدكتور قاسمي مجيد من جامعة البليدة والدكتورة صبرينة لنوار من جامعة تيبازة، إذ قدموا تحليلا للواقع الاجتماع للمدينة الجزائرية والتحصينات العسكرية والمدنية والظاهر العمراني في العهد العثماني.