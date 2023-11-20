ندوة تاريخية تخليدا لذكرى استشهاد البطل الرمز باجي مختار

ربيقة يشدد على التحلي باليقظة وتعزيز الارتباط بالوطن

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الاثنين، أبناء الجزائر إلى التحلي باليقظة والحرص على تعزيز ارتباطهم بالوطن لمواصلة مسيرة صون أمانة الشهداء الأبرار.

وفي كلمة بمناسبة ندوة تاريخية تخليدا للذكرى الـ69 لاستشهاد البطل الرمز باجي مختار قرأها نيابة عنه مدير التراث التاريخي والثقافي بالوزارة، خالد قاسمي، قال ربيقة بأن الأجيال “تؤكد اليوم وفائها لرسالة نوفمبر وقيمه السامية في الحفاظ على سيادتنا وصون كرامة شعبنا”، داعيا أبناء الجزائر إلى التحلي “باليقظة والحرص على تعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم وحدته والذود عنه والحفاظ على الذاكرة الوطنية وكذا تعزيز بناء مؤسسات الجزائر الجديدة لمواصلة مسيرة صون أمانة الشهداء الأبرار“.

وتابع الوزير قائلا بأن “إحيائنا لذكرى شهدائنا الأبرار هو تعبير عن عقيدة راسخة بوفائنا الدائم لأولئك الأبطال الذين واجهوا همجية الاستعمار والعنصرية والاستبداد وجسدوا بنضالهم الوطني والثوري انتماءهم الأصيل للأمة الجزائرية“.

وفي معرض حديثه عن الشهيد الرمز باجي مختار، قال الوزير بأن هذا الأخير “كان من الرجال الأحرار الشرفاء الذين أسسوا لثورة التحرير المظفرة فهو أحد قادتها الـ22 الذين خططوا لها بكل ذكاء ووفق استراتيجية سياسية وعسكرية محكمة، ونفذوا اندلاعها في ربوع الوطن وسجلوا بذلك أسماءهم في سجل الخالدين”، لافتا إلى أن جميع رموز ثورتنا الظافرة “سيظلون منارات مضيئة في مسار تاريخنا المجيد وذاكرتنا الوطنية“.

وخلال الندوة التي حضرها مجاهدون و شخصيات تاريخية وممثلون عن الأسرة الثورية قدمت شقيقتا الشهيد فاطمة الزهراء و وفريدة باجي شهادات عن المسار النضالي لأخيهما الشهيد وخصاله الحميدة وتفانيه في حب الجزائر والدفاع عنها، مؤكدتان أن باجي مختار كان ” رمزا لوحدة الشعب الجزائري” على الرغم من انه لم يعش سوى 19 يوما من عمر الثورة التحريرية قبل أن يسقط في ميدان الشرف في 19 نوفمبر 1954.