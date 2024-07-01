ندوة جزائرية بلجيكية للإستثمار

أكد سفير الجزائر في بلجيكا ولوكسمبورغ، محمد الأمين بن شريف، أن الجزائر الجديدة توفر لعالم الأعمال الوطني والدولي مناخا مناسبا وشفافا ومنتظما يسمح بازدهار المؤسسة المولدة للثروة وفرص العمل.

وخلال منتدى اقتصادي جزائري-بلجيكي نظمته سفارة الجزائر ببروكسل، بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية-البلجيكية-اللوكسمبورغية وغرفة التجارة والمقاولين ببروكسل، أبرز السفير بن شريف، القيمة الاقتصادية للمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها مؤخرا، على غرار مشروع منجم غارا جبيلات ومنجم الفوسفات بجبل العنق، إلى جانب مشاريع كبرى خاصة بمنشآت الطرق والسكك الحديدية، ودروها الكبير في تذليل الصعاب في مجال الاستثمار.

ذكر سفير الجزائر في بلجيكا ولوكسمبورغ، بالعلاقات الثنائية المميزة والمدعمة بإجمالي تبادل تجاري جاوز 7ر2 مليار أورو سنة 2023، مع ميزان تجاري في صالح الجزائر على ضوء الالتزامات التي تم تجسيدها في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع للديناميكية الاقتصادية للبلاد، لاسيما في مجال المؤسسات الناشئة والرقمنة والابتكار.

من جهته، ألقى سيد علي زروقي، المدير العام للمسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فنتشر”، كلمة تمحورت حول النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار في الجزائر وطرق تمويلها والآفاق الواعدة التي تلوح في أفق هذا القطاع على المستوى الدولي.