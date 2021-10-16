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رياضة
من تنظيم "الفاف" وشركة التأمين "مصير للحياة"

ندوة حول “إصابات كرة القدم.. العلاج والتغطية”

أحمد عليوة
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ندوة حول “إصابات كرة القدم.. العلاج والتغطية”

نظمت شركة التأمين “مصير للحياة” والاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، ندوة تحت عنوان “إصابات كرة القدم: العلاج والتغطية”.

وعرفت الندوة حضور عمارة شرف الدين، رئيس الفاف ومحمد حكيم سوفي، الرئيس المدير العام”لمصير للحياة”، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء النوادي للرابطات الوطنية وممثلي كرة القدم الجزائرية وفاعلين في كرة القدم الجزائرية، ناهيك عن خبراء جزائريين ودوليين، وأدار النقاش الدكتور زرقيني، رئيس اللجنة الطبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث كان الهدف منها التطرق إلى طبيعة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون وعلاجها في كرة القدم، كما تم تسليط الضوء على دور التأمين في هذه مجال.

وجاءت هذه الندوة عشية استئناف المسابقات الوطنية، حيث تهدف بشكل خاص إلى توعية لاعبي كرة القدم في الجزائر بأهمية حماية أنفسهم بشكل فعال من مخاطر إصابات كرة القدم وآليات دعمهم.

وفي هذا الإطار، أكد محمد حكيم سوفي، الرئيس المدير العام لـ”مصير للحياة”، على أهمية تنظيم مثل هذا الحدث مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، معتبرا أنه فرصة لتسليط الضوء على أهمية التغطية الجيدة وإدارة الإصابات في عالم كرة القدم، في حين اعتبر عمارة شرف الدين، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذا الحدث بالمهم لرفع مستوى الوعي بين لاعبي كرة القدم الوطنيين بشأن الإدارة الفعالة لمخاطر الإصابة في رياضة كرم القدم، مؤكدا أن هذا يدل على التزام الفاف بالعمل بلا كلل لتحسين صورة كرة القدم الوطنية.

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