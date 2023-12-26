-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية
رياضة

ندوة صحفية لبلماضي قبل التنقل إلى طوغو

عمر سلامي
  • 248
  • 0
ندوة صحفية لبلماضي قبل التنقل إلى طوغو
أرشيف
جمال بلماضي

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد المقبل، ندوة صحفية قبل التنقل إلى طوغو، من أجل إجراء التربص التحضيري الخاص بـ”كان” كوات ديفوار.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر، بقاعة الندوات، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

وستكون الندوة الصحفية فرصة للإعلاميين من أجل طرح تساؤلاتهم، حول خيارات الناخب الوطني بخصوص القائمة النهائية، وكذا تربص “الخضر” بلومي، وأهداف المنتخب في “كان” كوت ديفوار.

وتتنقل بعثة المنتخب الوطني في الفاتح من جانفي إلى لومي، أين يجري “الخضر” تربصهم التحضيري للكان، وهو التربص الذي يخوض خلاله المنتخب مبارتين وديتين، الأولى أمام طوغو يوم 5 جانفي، والثانية أمام بورندي يوم 9 من نفس الشهر.

ويتوجه المنتخب الوطني في اليوم الموالي إلى كوت ديفوار، لخوض غمار كأس أمم إفريقيا، حيث يستهل مشواره يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا برسم الجولة الأولى.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله مطمور عن حظوظ “الخضر” في “كان” كوت ديفوار

هذا ما قاله مطمور عن حظوظ “الخضر” في “كان” كوت ديفوار

أمريكا تدفع بـ “البرغوث” ميسي إلى مُستنقع الحرب الرّوسية الأوكرانية

أمريكا تدفع بـ “البرغوث” ميسي إلى مُستنقع الحرب الرّوسية الأوكرانية

مولودية الجزائر تسوي قضية بلايلي مع أهلي جدة

مولودية الجزائر تسوي قضية بلايلي مع أهلي جدة

“الفاف” تُوضّح بِخصوص سوق انتقالات اللاعبين

“الفاف” تُوضّح بِخصوص سوق انتقالات اللاعبين

شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

المنتخب الجزائري ينهي البطولة العربية للدراجات في الصدارة

المنتخب الجزائري ينهي البطولة العربية للدراجات في الصدارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد