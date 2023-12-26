ندوة صحفية لبلماضي قبل التنقل إلى طوغو

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد المقبل، ندوة صحفية قبل التنقل إلى طوغو، من أجل إجراء التربص التحضيري الخاص بـ”كان” كوات ديفوار.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر، بقاعة الندوات، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

وستكون الندوة الصحفية فرصة للإعلاميين من أجل طرح تساؤلاتهم، حول خيارات الناخب الوطني بخصوص القائمة النهائية، وكذا تربص “الخضر” بلومي، وأهداف المنتخب في “كان” كوت ديفوار.

وتتنقل بعثة المنتخب الوطني في الفاتح من جانفي إلى لومي، أين يجري “الخضر” تربصهم التحضيري للكان، وهو التربص الذي يخوض خلاله المنتخب مبارتين وديتين، الأولى أمام طوغو يوم 5 جانفي، والثانية أمام بورندي يوم 9 من نفس الشهر.

ويتوجه المنتخب الوطني في اليوم الموالي إلى كوت ديفوار، لخوض غمار كأس أمم إفريقيا، حيث يستهل مشواره يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا برسم الجولة الأولى.