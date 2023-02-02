-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ندوة صحفية لرئيس الكاف بالجزائر

عمر سلامي
  • 382
  • 0
ندوة صحفية لرئيس الكاف بالجزائر
ح.م
باتريس موتسيبي

ينشط رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، هذا السبت، ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا، بالعاصمة.

وستنطلق الندوة الصحفية لرئيس “الكاف”، في حدود منتصف نهار السبت.

وأوضح حساب اللجنة المنظمة للشان، أن الندوة الصحفية ستكون مفتوحة للصحفيين المعتمدين لتغطية منافسة كأس إفريقيا للمحليين.

وبرمجت الندوة الصحفية لموتسيبي، ساعات قبل نهائي الشان الذي سيجمع بين الجزائر والسنغال، سهرة السبت بداية من الثامنة ونصف بملعب نيلسون مانديلا.

ويتواجد رئيس “الكاف”، بالجزائر، لمتابعة مباريات الشان، وسيكون حاضرا بملعب نيلسون مانديلان سهرة السبت، لمتابعة المباراة النهائية.

مقالات ذات صلة
رقم قياسي في تاريخ “الشان” لِرجال بوقرة

رقم قياسي في تاريخ “الشان” لِرجال بوقرة

تقنيون محلّيون وأجانب يتدافعون لِتدريب المنتخبات الصغرى

تقنيون محلّيون وأجانب يتدافعون لِتدريب المنتخبات الصغرى

هذا ما قاله مدرب السنغال عن مواجهة الجزائر في نهائي الشان

هذا ما قاله مدرب السنغال عن مواجهة الجزائر في نهائي الشان

برنامج تحضيرات “الخضر” لمواجهة السنغال في نهائي الشان

برنامج تحضيرات “الخضر” لمواجهة السنغال في نهائي الشان

الإصابة تحرم عطال ووناس من العالمية

الإصابة تحرم عطال ووناس من العالمية

فشل صفقة زياش مع باريس سان جيرمان

فشل صفقة زياش مع باريس سان جيرمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد