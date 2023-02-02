ندوة صحفية لرئيس الكاف بالجزائر

ينشط رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، هذا السبت، ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا، بالعاصمة.

وستنطلق الندوة الصحفية لرئيس “الكاف”، في حدود منتصف نهار السبت.

وأوضح حساب اللجنة المنظمة للشان، أن الندوة الصحفية ستكون مفتوحة للصحفيين المعتمدين لتغطية منافسة كأس إفريقيا للمحليين.

وبرمجت الندوة الصحفية لموتسيبي، ساعات قبل نهائي الشان الذي سيجمع بين الجزائر والسنغال، سهرة السبت بداية من الثامنة ونصف بملعب نيلسون مانديلا.

ويتواجد رئيس “الكاف”، بالجزائر، لمتابعة مباريات الشان، وسيكون حاضرا بملعب نيلسون مانديلان سهرة السبت، لمتابعة المباراة النهائية.