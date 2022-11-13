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ندوة صحفية للناخب الجزائري جمال بلماضي (مباشر)
رياضة

ندوة صحفية للناخب الجزائري جمال بلماضي (مباشر)

عمر سلامي
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قال الناخب الوطني جمال بلماضي أن منافس المنتخب الوطني في الودية الأولى، منتخب مالي، يعد من المنتخبات تالقوية على الساحة الإفريقية، وسيخلق صعوبات كبيرة لـ”الخضر”.

وأضاف بلماضي، أن المواجهة الأولى أمام مالي ستكون صعبة، خاصة وأن المنافس يملك لاعبين في المستوى، ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية.

وأكد الناخب الوطني، أنه صعوبة المنافس تصب في مصلحة المنتخب الوطني لضمان تحضير جيد.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي صبيحة الأحد ندوة صحفية في المركز التقني بسيدي موسى، قبل انطلاق التربص التحضيري للمنتخب الوطني الذي يدوم من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ويلعب المنتخب خلال هذا التربص مبارتين وديتين، حيث يواجه مالي سهرة هذا الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة ونصف مساء بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويواجه “الخضر” في الودية الثانية المبرمجة في التربص، منتخب السويد، السبت المقبل في ملعب إيليدا ستاديوم بمدينة مالمو السويدية.

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