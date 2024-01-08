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رياضة

ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

عمر سلامي
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ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية
أرشيف
فاروق دهيلي

ينشط مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي هذا الثلاثاء ندوة صحفية، للتطرق إلى التحضيرات الجارية، تحسبا للبطولة الإفريقية.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الثانية زوالا، بفندق أمستردام بالرويبة، وفق بيان الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وسيكون المدرب دهيلي مرفوقا خلال الندوة الصحفية برئيسة الاتحادية، كريمة طالب.

وسيتم التطرق إلى آخر تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في الطبعة الـ 26 من البطولة الإفريقية للأمم التي تحتضنها مصر من 17 إلى 27 جانفي الجاري.

كما ستكون الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المبرمجة الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة مساء بقاعة عين طاية، مفتوحة أمام الإعلاميين لمدة 30 دقيقة.

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