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ندوة فكرية في ذكرى وفاة الراحل علي فضيل

الشروق
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ندوة فكرية في ذكرى وفاة الراحل علي فضيل

ينظّم مجمع الشروق ندوة فكرية في الذّكرى السنوية الثانية لوفاة الأستاذ علي فضيل، رحمه الله، ينشطها مجموعة من الشخصيات العلمية والإعلامية، ويحضرها جمع من رفاق الراحل وأساتذته وزملائه في الدراسة والعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية التي اشتغل فيها قبل إطلاقه مشروعه الخاص المتمثل في الشروق العربي الذي كان نواة لأكبر مجمع إعلامي في الجزائر.

الندوة ستكون تحت شعار “علي فضيل.. رسالة لا تتغير وهدف لا يزول”، وتتناول جهود الراحل علي فضيل في الدفاع عن الوحدة الوطنية من خلال المحتوى الإعلامي في كل فروع مجمع الشروق من جريدة ومجلة وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية.

والدّعوة عامة لأصدقائه ومحبّيه اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا بفندق ماريوت – باب الزوار.

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